Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4581/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/05 geht es um Zahlen von Palfinger und OMV, Research-Kommentare zu Verbund, Andritz, Semperit und Erste Group. Im Aktienturnier matchen sich CA Immo und Zumtobel im Finale, Advantage CA Immo. Und ein Call to Action: Beim Publikumspreis des Zertifikate Award Austria stehen die Leistungen der Emittenten im Bereich "Info & Service" zur Abstimmung. Voten wir alle mit: VOTING: https://www.zertifikateaward.at/index.php?act=doc&doc=UmfrageControl_php - Zertifikate-Song: ...

