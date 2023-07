OMV lässt aufhorchen: Der Öl-, Gas- und Chemiekonzern hat nach eigenen Angaben den größten Gasfund in Österreich seit 40 Jahren gemacht. In 5000 Metern Tiefe sei in Wittau ein Gasfeld mit förderbaren Ressourcen von etwa 48 Terawattstunden - das entspreche 28 Millionen Fass Öläquivalent - gefunden worden, sagte OMV-Chef Alfred Stern am Freitag in Wien.Damit könne voraussichtlich die aktuelle heimische Gasförderung um 50 Prozent gesteigert werden. "Das ist ein wichtiger Baustein der Diversifizierungsstrategie", ...

