Die US-Märkte dürften am Freitag stärker aus der Starterbox finden und ordentlich zulegen. Der Dow Jones notiert kurz vor Beginn des Präsenzhandels 0,5 Prozent im Plus, für den Nasdaq geht es um 1,1 Prozent nach oben. Eine Reihe überraschend guter Q2-Zahlen und besser als erwartete Inflationsdaten (die für eine längere Zinspause sprechen) treiben die Anleger nach einem schwächeren Handelsgeschehen am Vortag wieder zurück an die Wall Street. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

