So viele Zinsen kassieren Sparer, wenn sie 5000 Euro als Tagesgeld bei der Deutschen Bank und der Commerzbank anlegen Die Deutsche Bank und die Commerzbank zählen zu den Banken mit den meisten Kunden in Deutschland. Beide Institute bieten auch die Option an, ein Tagesgeldkonto zu eröffnen: Die Deutsche Bank nennt das "Flexgeld", die Commerzbank bei Neukunden "Topzinskonto Plus". BÖRSE ONLINE hat für beide Banken ausgerechnet, was ein Sparer als Neukunde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...