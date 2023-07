Hamburg - Zum Auftakt des 1. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga hat der Hamburger SV gegen Schalke 04 mit 5:3 gewonnen. Der HSV kam deutlich besser ins Spiel und ging dank Robert Glatzel in der 17. Minute in Führung.



Weitere Torchancen wussten die Schalker allerdings zunächst gekonnt abzuwehren. Sie drehten die Partie mit Toren von Assan Ouédraogo (22.) und von Thomas Ouwejan kurz vor Ende der ersten Halbzeit (45.+1). László Bénes gelang es, mit zwei Toren in der 56. und der 60. Minuten den Gastgebern wieder einen Vorsprung zu verschaffen, den Simon Terodde jedoch schnell wieder ausglich (66.). Robert Glatzel brachte den HSV letztlich erneut in Führung (90.+1 Minute) und Jean-Luc Dompé erhöhte in der neunten Minute der Nachspielzeit auf 5:3.

