Osnabrück - Zum Auftakt der 2. Fußball-Bundesliga hat der Karlsruher SC beim VfL Osnabrück mit 3:2 gewonnen und sich damit auf Platz zwei der Tabelle gesetzt. Davor befindet sich der HSV, der den Saisonauftakt gegen Schalke am Freitagabend mit 5:3 gewonnen hatte.



Karlsruhe ging gegen Osnabrück schon nach 70 Sekunden in Führung, Marvin Wanitzek traf für die Gäste, und das nicht zum letzten Mal. Danach ging es immer hin und her, Erik Engelhardt glich in der 13. Minute aus, bevor es wieder Marvin Wanitzek war, der in der 35. Minute erhöhte. Im zweiten Durchgang kam der erneute Osnabrücker Ausgleich durch Marvin Wanitzek relativ spät (71. Minute), bevor Karlsruhe erneut durch Dženis Burnic (87. Minute) erhöhte und sich damit die ersten drei Punkte im ersten Spiel sicherte. Die weiteren Ergebnisse vom Samstagmittag: SV Wehen Wiesbaden - FC Magdeburg 1:1, Kaiserslautern - St. Pauli 1:2 und Hannover 96 - Elversberg 2:2.

