Düsseldorf - Zum Auftakt der 2. Fußball-Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf gegen Absteiger Hertha mit 1:0 gewonnen. Düsseldorf startete an diesem verregneten Abend zunächst mit mehr Ballbesitz in die Partie, schaffte jedoch nur selten den Ausbruch aus der eigenen Hälfte.



Die Herthaner standen tief und lauerten auf Konter. Die erste Hälfte bot wenig Spannung und ohne Tore ging es in die Halbzeitpause. Wenige Minuten nach Wiederanpfiff gelang Daniel Ginczek mit dem ersten Schuss aufs gegnerische Tor sogleich der erste Treffer für die Gastgeber (57. Minute). Die Führung schien beide Mannschaften aufgeweckt zu haben, beide Teams agierten in der Folge deutlich ambitionierter - einen weiteren Treffer gab's trotzdem nicht mehr.

