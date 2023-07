TEMPE (IT-Times) - Bank of America (BofA), JP Morgan und Oppenheimer sehen den US-Solarmodule-Hersteller First Solar im Aufwind und erhöhen das Kursziel für die Aktie. First Solar Inc. (Nasdaq: FSLR, ISIN: US3364331070), größter US-amerikanischer Produzent von Solarzellen, wird von der Bank of America...

Den vollständigen Artikel lesen ...