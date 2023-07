Die Varta-Aktie ISIN: DE000A0TGJ55 wurde lange Zeit in den Himmel gelobt, dann folgte der harte Absturz. Von Kursen um 180 Euro, ging es bis auf 13,825 Euro abwärts. In den RuMaS Trading-Tipps hatten wir bei Varta den Einstieg im Juni ab 15,20 Euro vorgeschlagen und wie man an der Kursentwicklung gesehen hat, nichts falsch gemacht. Im Express-Service sind wir ab 16,80 Euro auf den bereits fahrenden Zug aufgesprungen und konnten mit dem vorgeschlagenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...