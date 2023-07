Familie Stocker aus dem luzernischen Greppen am Vierwaldstättersee hat sich als Schweizer Feigenpionier einen Namen gemacht. Als einzige professionelle Feigenproduzenten des Landes bieten sie frische Feigen und eine Vielzahl von Feigenprodukten direkt in ihrem Hofladen an - und haben bisher allen Herausforderungen getrotzt. Foto © Stephan und Andrea Stocker. (jin) Rund 4000 Tonnen...

Den vollständigen Artikel lesen ...