Energiedienst Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Energiedienst Holding AG: Halbjahresergebnis der Energiedienst Holding AG: Erfolgreiches Halbjahr 2023 - EBIT auf Niveau Vorjahresperiode; Adjusted EBIT deutlich besser



31.07.2023 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Halbjahresergebnis der Energiedienst Holding AG:

Erfolgreiches Halbjahr 2023 - EBIT auf Niveau Vorjahresperiode; Adjusted EBIT deutlich besser

EBIT auf Vorjahresniveau

Adjusted EBIT dank Produktion deutlich besser

Massive Nettoinvestitionen in Netzausbau, nachhaltige Produktion und Anlagen

Laufenburg, 31. Juli 2023. Im ersten Halbjahr 2023 steigerte die Energiedienst Holding AG ihren Betriebsertrag gegenüber der Vorjahresperiode um 223 Millionen Euro auf 973 Millionen Euro. Dies entspricht einem Anstieg von rund 30 Prozent. Eine positive Absatzentwicklung und insbesondere das höhere Strompreisniveau spiegeln sich in dieser Entwicklung wider.



Das EBIT liegt bei 82 Millionen Euro auf dem Niveau des Vorjahres. Der Vorjahreszeitraum war durch Bewertungseffekte aus der Personalvorsorge Deutschland mit rund 48 Mio. Euro positiv beeinflusst, die im ersten Halbjahr 2023 in diesem Umfang nicht mehr anfielen.



Das Adjusted EBIT, das sich ohne diese Bewertungseffekte aus der Personalvorsorge Deutschland errechnet, erhöht sich von 34 Millionen Euro auf 77 Millionen Euro. Unsere Produktion trägt im Wesentlichen zu dieser starken Verbesserung des operativen Ergebnisses bei.



Das Finanzergebnis beträgt 1.3 Millionen Euro und fällt aufgrund von positiven Effekten aus der Fremdwährungsbewertung um rund 2 Millionen Euro besser aus. Höhere Kosten für die Liquiditätssicherung sowie höhere Erträge aus Wertschriften kompensieren sich gegenseitig. Per 30.06.2023 konnte kein betriebsfremdes Ergebnis erzielt werden (Vorjahr 12.1 Millionen Euro). Der Periodengewinn nach Steuern beträgt 68.7 Millionen Euro und liegt um 16.8 Millionen Euro tiefer als im Vorjahreszeitraum.



Entwicklung des Adjusted EBIT der einzelnen Geschäftssegmente

Das Segment "Kundennahe Energielösungen" verzeichnet im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine Ergebnisverbesserung von 1.4 Millionen Euro. Die Ergebnisverbesserung ist im Wesentlichen auf das Endkundengeschäft Photovoltaik in der Schweiz zurückzuführen. Im Vertriebsgeschäft Strom und Gas wird das Ergebnisniveau des Vorjahres erreicht. Die gestiegenen Absatzpreise werden durch höhere Beschaffungspreise sowie Kosten für die Umsetzung des Strompreisbremsegesetzes kompensiert. Bei den Projekten im Wärme- und Energielösungsbereich sowie der Gebäudetechnik liegen wir ebenfalls auf dem Niveau des Vorjahres.



Im Geschäftssegment "Systemrelevante Infrastruktur" führen höhere regulatorische Erträge in Höhe von rund 2 Millionen Euro, insbesondere der Kapitalkostenaufschlag auf die getätigten Investitionen, zu einer Verbesserung des operativen Ergebnisses. Im Unterhaltsbereich wirken sich höhere Personalkosten negativ aus. Höhere aktivierte Eigenleistungen sowie tiefere sonstige Kosten führen insgesamt zu einer Entlastung im Unterhaltsbereich von 1 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum.



Im Geschäftssegment "Erneuerbare Erzeugungs-Infrastruktur" ist sowohl am Hochrhein als auch im Wallis die Wasserführung schlechter als im Vergleich zum 10-jährigen Mittelwert (Hochrhein: -5.8 Prozent, Wallis -1.4 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist am Hochrhein eine bessere Netto-Produktion von 66 GWh zu verzeichnen. Im Wallis reduziert sich die Produktion um 22 GWh gegenüber dem Vorjahr. Eine insgesamt bessere Stromproduktion sowie das gestiegene Vermarktungsniveau der Erzeugung führen insgesamt zu einer Ergebnisverbesserung von rund 48 Millionen Euro. Höhere Kosten für Wassernutzungsentgelte sowie diverse Kostensteigerungen belasten das Ergebnis mit rund 4 Millionen Euro.



Die Nettoinvestitionen der Geschäftseinheiten lagen mit 52 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2023 über jenen des Vorjahrs (20 Millionen Euro). Das Vorjahresniveau war durch eine einmalige Desinvestition in Höhe von 14 Millionen Euro beeinflusst. Ohne diesen Effekt steigen die Investitionen um rund 18 Millionen Euro an. Rund 51 Prozent (27 Millionen Euro, Vorjahr: 20 Millionen Euro) der Nettoinvestitionen wurden im Segment Systemrelevante Infrastruktur getätigt Damit tragen sie erheblich zur Umsetzung der kostenintensiven Energiewende in Deutschland und in der Schweiz bei. Energiedienst treibt den dafür notwendigen Ausbau und die Erneuerung der Stromnetze auch im ersten Halbjahr intensiv voran. Ebenfalls wurde in die erneuerbare Energieproduktion und kundennahe Energielösungen erheblich investiert.

Energiedienst-Gruppe 30.06.2023 30.06.2022 Energieabsatz (Strom- und Gasabsatz) Millionen kWh 4'299 4'370 Betriebsertrag Mio. € 972.5 749.1 Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) Mio. € 81.6 82.2 Adjusted EBIT Mio. € 77.3 34.3 davon Kundennahe Energielösungen Mio. € 3.4 2.0 davon Systemrelevante Infrastruktur Mio. € 14.5 11.2 davon Erneuerbare Erzeugungs-Infrastruktur Mio. € 65.4 21.4 davon Übriges Mio. € -6.0 -0.4 Periodengewinn Mio. € 68.7 85.5* Eigenkapital der Aktionäre der Energiedienst Holding AG Mio. € 977.7 926.1* Eigenkapitalanteil ohne Minderheitsanteile % 54.2 53.4* Nettoinvestitionen Mio. € 52.2 19.8 Free Cashflow Mio. € -228.9 -65.4 Vollzeitstellen (Durchschnitt) Pensen 1'126 1'001

* Die Zahlen der Vergleichsperiode wurde angepasst. Dies wird im Halbjahresbericht 2023 auf Seite 25 ff. näher erläutert.



Ausblick

Die Energiedienst-Gruppe bewegt sich in einem Marktumfeld, das zum einen durch einen intensiven Wettbewerb geprägt ist und zum anderen auch politischen und regulatorischen Einflüssen ausgesetzt ist. Massgeblichen Einfluss auf das EBIT haben unter anderem die Wasserführung, die Entwicklung der Grosshandelspreise, der Wettbewerb um Kunden und Netzkonzessionen sowie die regulatorische Kostenanerkennung. Weitere bedeutende Faktoren sind die Entwicklung des Wechselkurses zwischen Schweizer Franken und Euro und der Kapitalmarkt über die Personalvorsorge. Zum Jahresende erwarten wir ein EBIT in der Größenordung von rund 80 Millionen Euro und ein Adjusted EBIT in der Größenordnung von rund 100 Millionen Euro.



Weitere Informationen im Internet: www.energiedienst.de/investor



Unternehmensinformation

Die Energiedienst-Gruppe ist eine regional und ökologisch ausgerichtete deutsch-schweizerische Aktiengesellschaft. Als eines der ersten Energieunternehmen ist die Gruppe klimaneutral, indem sie CO 2 -Emissionen vermeidet und reduziert. Unvermeidbare CO 2 -Emissionen werden durch zertifizierte Klimaschutzprojekte ausgeglichen (energiedienst.de/klimaneutralitaet). Die als Klimaschutz-Unternehmen ausgezeichnete Energiedienst-Gruppe erzeugt Ökostrom aus Wasserkraft und vertreibt unter der Marke NaturEnergie Strom sowie Gas. Eigene Netzgesellschaften versorgen die Kunden mit Strom. Durch klimaneutrale und ganzheitliche Energielösungen gestaltet sie den Wandel in der Energiewelt. Dazu gehören Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Photovoltaik, Wärme, Bauen & Wohnen und Elektromobilität einschliesslich E-CarSharing.



Die Energiedienst-Gruppe beliefert rund 290.000 Kundinnen und Kunden mit Strom. Sie beschäftigt über 1.000 Mitarbeitende, davon etwa 50 Auszubildende. Zur Gruppe gehören die Energiedienst Holding AG, die Energiedienst AG, die ED Netze GmbH, die Messerschmid Energiesysteme GmbH, die my-e-car GmbH, die EnAlpin AG, die tritec-winsun AG, die Alectron AG und die Studer Söhne Elektro AG. Die Energiedienst Holding AG ist eine Beteiligungsgesellschaft der EnBW Energie Baden-Württemberg AG (Karlsruhe).



Mehr Infos unter: www.energiedienst.de/presse

--------------

Sprache: Deutsch / Emittent: Energiedienst Holding AG, Baslerstrasse 44,

CH-5080 Laufenburg, Telefon: +41.62.869 22 22, Fax: +41.62.869 25 81, E-Mail: info@energiedienst.ch / www.energiedienst.ch / ISIN: CH 001 573 870 8

Ende der Adhoc-Mitteilung