Lagarde steuert gegen. Weitere Zinserhöhungen für die Euro-Zone sind möglich, selbst wenn sich in naher Zukunft eine Zinspause ergeben sollte. Der Biergigant Heineken verkaufte im 1. Halbjahr deutlich weniger als erwartet. Als Reaktion reduzierte das Management die Gewinnerwartungen für 2023. Die Folgen der steigenden Zinsen erreichen nun auch Nemetschek. Der Gewinn im 2. Quartal ist deutlich eingebrochen.Nach den positiven Vorgaben vom späten Freitag steigt der Handel in Asien heute früh ebenfalls positiv in die neue Woche ein. Alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...