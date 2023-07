Am Schweizer Aktienmarkt weisen die Kurse zum Wochenstart mehrheitlich negative Vorzeichen auf. Dank der beiden freundlichen Pharmaschwergewichte tritt der SMI trotzdem auf der Stelle.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt weisen die Kurse zum Wochenstart mehrheitlich negative Vorzeichen auf. Dank der beiden freundlichen Pharmaschwergewichte tritt der SMI trotzdem auf der Stelle. Händler verweisen auf eine sehr übersichtliche Nachrichtenlage nach dem prall gefüllten Kalender in der Vorwoche. Auch sonst sei der Handel hierzulande wegen des morgigen Nationalfeiertages recht ausgedünnt.

