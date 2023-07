Augen auf bei der TUI Aktie, die einen starken Start in die Woche verbucht. Aktuell notiert der Aktienkurs des Reise-Konzerns aus Hannover bei 7,282 Euro mit mehr als 4 Prozent im Plus, das Tageshoch liegt bei 7,31 Euro. Mit dem Anstieg werden wichtige charttechnische Hürden zwischen 7,12/7,15 Euro und 7,23 Euro überwunden, die in den vergangenen Wochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...