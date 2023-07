Die Schweizer MET kauft einen PV-Park in Mecklenburg-Vorpommern und steigt damit in das deutsche Solargeschäft ein. Die Schweizer MET Group expandiert mit einem PV-Projekt im Bereich erneuerbarer Energien nach Deutschland. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es dazu eine 100%-Beteiligung an einem Solarprojekt in Mecklenburg-Vorpommern erworben. Konkret geht es um ein Vorhaben in Kentzlin. Es stamme ferner aus der Projekt-Pipeline des Entwicklers Emeren Germany GmbH. Der Solarpark werde nach seiner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...