Im zweiten Quartal hat das BIP zum Vorquartal um 0,3 Prozent zugelegt, Im ersten Quartal hatte die Wirtschaft noch stagniert.Luxemburg - In der Eurozone ist die Wirtschaftsleistung im Frühjahr etwas stärker als erwartet gewachsen. Im zweiten Quartal habe das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um 0,3 Prozent zugelegt, teilte das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mit. Volkswirte hatten im Schnitt ein Wachstum von 0,2 Prozent erwartet. Im ersten Quartal hatte die Wirtschaft...

