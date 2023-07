Die BayWa re will die Kapazitäten der Photovoltaik und Windenergie bis 2026 auf 3 GW erhöhen. Dafür hat die Gesellschaft Daniel Gäfke neu in den Vorstand bestellt. Die BayWa r.e. plant eine Expansion bei Photovoltaik und Windenergie. Wie das Münchener Unternehmen mitteilte, wird im Zuge dessen Daniel Gäfke per 1. November 2023 in den Vorstand berufen. Der derzeitige Director of Projects APAC wird neben CEO Matthias Taft, CFO Dr. Mihaela Seidl und COO Günter Haug zukünftig dem Vorstand angehören.Im ...

