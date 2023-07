Der Koblenzer Regionalversorger EVM realisiert einen Solarpark auf einer Konversionsfläche. Es handelt sich um eine ehemalige Grube, in der Ton abgebaut wurde. Der Energieversorger EVM will einen Solarpark auf dem Gelände einer ehemaligen Tongrube in der Gemeinde Westerburg bauen. Es geht um die Installation von rund 25.000 Solarmodulen, die ab Ende 2024 etwa 12 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr produzieren sollen. Das teilte die Energieversorgung Mittelrhein (evm) mit. Die ehemalige Tongrube ...

