DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 - Zwischenmeldung 4

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

München (pta/31.07.2023/17:30) - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 24. Juli 2023 bis einschließlich 30. Juli 2023 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 152.387 Stamm- und 35.167 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 24.07.2023 2.441 108,1748 AQUIS (AQEU) 24.07.2023 15.847 108,0739 CBOE Europe (CEUX) 24.07.2023 4.936 108,0932 Turquoise (TQEX) 24.07.2023 11.776 108,1095 Xetra 25.07.2023 3.520 108,6882 AQUIS (AQEU) 25.07.2023 18.082 108,6287 CBOE Europe (CEUX) 25.07.2023 4.470 108,6502 Turquoise (TQEX) 25.07.2023 8.928 108,7156 Xetra 26.07.2023 1.366 107,1813 AQUIS (AQEU) 26.07.2023 27.208 107,0306 CBOE Europe (CEUX) 26.07.2023 8.262 107,0992 Turquoise (TQEX) 26.07.2023 8.164 107,0793 Xetra 27.07.2023 61 106,7800 AQUIS (AQEU) 27.07.2023 988 106,5188 CBOE Europe (CEUX) 27.07.2023 72 106,4400 Turquoise (TQEX) 27.07.2023 1.266 106,6195 Xetra 28.07.2023 2.505 110,6820 AQUIS (AQEU) 28.07.2023 15.831 109,9391 CBOE Europe (CEUX) 28.07.2023 4.872 109,8107 Turquoise (TQEX) 28.07.2023 11.792 110,2518 Xetra

Vorzugsaktien (DE0005190037)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 24.07.2023 167 101,0814 AQUIS (AQEU) 24.07.2023 1.275 100,9075 CBOE Europe (CEUX) 24.07.2023 317 101,1000 Turquoise (TQEX) 24.07.2023 6.241 100,9045 Xetra 25.07.2023 360 101,2969 AQUIS (AQEU) 25.07.2023 1.644 101,4109 CBOE Europe (CEUX) 25.07.2023 49 101,2000 Turquoise (TQEX) 25.07.2023 5.947 101,3281 Xetra 26.07.2023 314 100,2172 AQUIS (AQEU) 26.07.2023 1.946 99,9187 CBOE Europe (CEUX) 26.07.2023 110 99,6000 Turquoise (TQEX) 26.07.2023 5.630 99,8430 Xetra 27.07.2023 323 100,7033 AQUIS (AQEU) 27.07.2023 1.979 100,8421 CBOE Europe (CEUX) 27.07.2023 268 101,0772 Turquoise (TQEX) 27.07.2023 5.019 100,7766 Xetra 28.07.2023 111 101,0441 AQUIS (AQEU) 28.07.2023 808 101,0613 CBOE Europe (CEUX) 28.07.2023 55 101,3000 Turquoise (TQEX) 28.07.2023 2.604 101,1020 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: http://www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Adresse: Petuelring 130, 80788 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com

ISIN(s): DE0005190003 (Aktie), DE0005190037 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

