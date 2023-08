Aktionstag "Tag der Lebensmittelvielfalt" will mehr Bewusstsein für Lebensmittel schaffen und zeigt die umfangreichen Leistungen der Lebensmittelindustrie in schwierigen Zeiten auf: Dass die Menschen in Österreich beim Einkauf aus einer Fülle von sicheren und schmackhaften Lebensmitteln aus Österreich und vielen anderen Ländern der Welt auswählen...

Den vollständigen Artikel lesen ...