Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) mit Sitz in Parma veröffentlichte am Mittwoch, dem 26. Juli, auf ihrer Website die am 6. Juli approbierte Risikobewertung des umstrittenen Herbizidwirkstoffs Glyphosat, so das Agrarisches Informationszentrum aiz.info. Das von Glyphosat ausgehende Risiko für Mensch und Tier oder die Umwelt gebe keinen Anlass zu...

