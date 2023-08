In Chile war die Ernte 2023 Ende April abgeschlossen und laut Angaben von Chilenut wurde die Walnussernte auf 170.400 Tonnen (in der Schale) geschätzt, 9 % weniger als in dem Vorjahr. Die allgemeinen Wetterbedingungen während der Ernte waren günstig. Im Vergleich zu dem letzten Jahr ist die Qualität hinsichtlich der Kernfarbverteilung besser. Ein rekordverdächtiger...

