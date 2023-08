Das Instrument NTR US84763A1088 SPECTRUM PHARMACEUT. NEW EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 01.08.2023

The instrument NTR US84763A1088 SPECTRUM PHARMACEUT. NEW EQUITY is traded ex capital adjustment on 01.08.2023



Das Instrument 2BC CA38063L1076 GOLD LION RESOURCES INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.08.2023 und ex Kapitalmassnahme am 02.08.2023

The instrument 2BC CA38063L1076 GOLD LION RESOURCES INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.08.2023 and ex capital adjustment on 02.08.2023



Das Instrument DX9 GB0059337583 DELTEX MEDICAL GRP EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.08.2023 und ex Kapitalmassnahme am 02.08.2023

The instrument DX9 GB0059337583 DELTEX MEDICAL GRP EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.08.2023 and ex capital adjustment on 02.08.2023



Das Instrument LHV US3020811044 EXLSERVICE HLDGS DL-,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.08.2023 und ex Kapitalmassnahme am 02.08.2023

The instrument LHV US3020811044 EXLSERVICE HLDGS DL-,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.08.2023 and ex capital adjustment on 02.08.2023



Das Instrument 786 US43734L1061 HOME P.C. DL -,0000000072 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.08.2023 und ex Kapitalmassnahme am 02.08.2023

The instrument 786 US43734L1061 HOME P.C. DL -,0000000072 EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.08.2023 and ex capital adjustment on 02.08.2023

