Die SBF AG erwirbt die AMS Software & Elektronik GmbH. Mit diesem Schritt baut das Unternehmen aus Leipzig ihre Wertschöpfungstiefe in der Elektronikfertigung aus. Der Kaufvertrag sichert der SBF 100 Prozent der Anteile an der in Flensburg ansässigen AMS zu. Die Finanzierung des Kaufpreises im niedrigen einstelligen Millionenbereich erfolgt laut SBF ...

