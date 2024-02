Original-Research: SBF AG - von Montega AG



Feedback HIT: Klare Verbesserungen in allen Geschäftssegmenten für 2024 avisiert



SBF war vergangene Woche in Person von CEO Rudolf Witt auf den 11.Hamburger Investorentagen (HIT) vertreten und hat dabei einen detaillierten Blick auf das herausfordernde Marktumfeld 2023 sowie die Unternehmensplanung 2024 gegeben. Zudem wurde die Entscheidung der AMS-Übernahme erläutert, die wir bereits im letzten Jahr (vgl. Comments vom 02.08.2023 und 07.12.2023) beleuchtet hatten.



Segment 'Schienenfahrzeuge' nimmt Fahrt auf: Im vergangenen Jahr führten auslaufende Serienaufträge sowie Projektverschiebungen der OEMs zu einem Segmentumsatz, der u.E. unterhalb des Vorjahres liegen dürfte (MONe: 20,0 Mio. EUR,-5,0% yoy; H1: 10,0 Mio. EUR). Zuletzt verbesserte sich der Newsflow jedoch deutlich, da zum einen die Auslieferungsgeschwindigkeit des Prestigeprojekts ICE 3neo im November 2023 auf knapp zwei Züge pro Monat erhöht wurde. Bisher war SBF stets an ICE-Projekten mit einem Umsatzbeitrag im niedrigen sechsstelligen Euro-Bereich pro Zug beteiligt. Zum anderen werden seit vergangenem Monat die von der Stadler Rail AG gebauten, neuen Berliner S-Bahnen nach einer Verzögerung von mehr als einem Jahr ausgeliefert. Dieser Gesamtauftrag beläuft sich auf insgesamt bis zu 1.500 Waggons und ein Volumen i.H.v. rund drei Milliarden Euro und reicht bis ins Jahr 2035. Aufgrund der vergangenen Zusammenarbeit von Stadler und SBF beim Bau von vergleichbaren Nahverkehrszügen rechnen wir auch diesmal mit einem Fertigungsauftrag, der sich insgesamt im zweistelligen Mio.-Euro-Bereich bewegen dürfte. Der positive Ausblick spiegelt sich auch im starken Auftragsbestand i.H.v. 40,7 Mio. EUR zum 31.12.2023 wider.

Erste Lichtblicke im Bereich 'Öffentliche & Industrielle Beleuchtung': Das vergangene Jahr war für Lunux Lighting von einem schwachen Marktumfeld geprägt. Zu der konjunkturbedingt zurückhaltenden Nachfrage in der Industrie kam zum Jahresende zusätzliche Unsicherheit aufgrund des Haushaltsstreits in der Bundespolitik. Dieser wirkte sich (zumindest kurzfristig) negativ auf die Investitionsplanungen und Freigabe von Geldern auf kommunaler Ebene aus. Daher gehen wir in diesem Segment weiterhin von einem ergebnisseitig schwachem Jahr 2023 aus, was sich u.E. auf Konzernebene in einem negativen operativen Ergebnis widerspiegelt (MONe: -1,3 Mio. EUR). Der Start in 2024 dürfte im Bereich 'Öffentliche und Industrielle Beleuchtung' ebenfalls verhalten ausfallen. In H2 2024 sollten die Umsätze u.E. aufgrund einer verbesserten Industrienachfrage und Nachholeffekten jedoch spürbar im Vergleich zu 2023 anziehen, sodass wir insgesamt ein zweistelliges Wachstum der Segmenterlöse erwarten (MONe: 16,1 Mio. EUR, +12,0% yoy).



Guidance 2024 bestätigt: Auf dem HIT wurde die zuletzt ausgegebene Guidance von mehr als 50 Mio. EUR Umsatz sowie einer EBITDA-Marge von mehr als 5% für das Jahr2024 nochmals vom CEO Witt bestätigt. Auf der Top Line soll neben dem anorganischem Umsatzbeitrag der AMS auch organisches Wachstum in allen Geschäftsbereichen zu der Entwicklung beitragen. Ergebnisseitig stehen die AMS-Integration sowie Kostensenkungsmaßnahmen im gesamten Konzern im Vordergrund.



Fazit: Nach einem durchwachsenen Jahr 2023 stehen die Weichen bei SBF wieder auf Wachstum. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 9,50 EUR.







