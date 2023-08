Bonn (www.anleihencheck.de) - Das KOF-Konjunkturbarometer in der Schweiz ging im Juni leicht auf 90,8 Zähler zurück (nach aufwärtskorrigierten 91,4 im Mai), während der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe nach fünf Monaten mit Rückschlägen in Folge sich mit 44,9 Punkten auf niedrigem Niveau stabilisierte - dies nach dem niedrigsten Stand seit Juni 2020 im Vormonat, so die Analysten von Postbank Research. ...

