Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat zum Wochenauftakt deutlich zugelegt. Der Leitindex ATX beendete den Handel am Montag 0,98 Prozent höher mit 3.245,98 Punkten. Der marktbreitere ATX Prime schloss 0,89 Prozent im Plus bei 1.643,84 Einheiten. Nach den Zinsanhebungen von vergangener Woche durch die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) dürften viele Anleger auf eine Pause im Zinserhöhungszyklus hoffen, schrieben die Analysten der Helaba. Preisdaten für die Eurozone zeichneten hingegen ein gemischtes Bild. Zwar lag die Teuerungsrate im Juli mit 5,3 Prozent unter dem Juni-Wert von 5,5 Prozent, und es deutet sich demnach ein weiterer Rückgang der Inflation an. Die Kern-Inflationsrate betrug allerdings ...

