EQS-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Aareal Bank refinanziert erstklassiges Portfolio an Studierendenunterkünften für Chapter in London



01.08.2023 / 13:56 CET/CEST

Wiesbaden, 1. August 2023 - Die Aareal Bank hat die Finanzierung eines vorrangigen Darlehens in Höhe von 380 Mio. GBP zur Refinanzierung eines Portfolios aus drei Objekten in der Londoner Innenstadt für das Joint Venture Chapter erfolgreich abgeschlossen. Das Joint Venture besteht aus Greystar, PIMCO Prime Real Estate (vorher bekannt als Allianz Real Estate) und dem Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments). Die Aareal Bank war bereits zuvor an der Finanzierung dieser Objekte - in Spitalfields, South Bank und Aldgate - beteiligt und hat die Refinanzierung dieses erstklassigen Portfolios nun als Sole Arranger, Lender und Security Agent begleitet.

Das 33 Stockwerke hohe Chapter-Gebäude in Spitalfields überragt seine unmittelbare Umgebung und ist eine der markantesten Studierendenunterkünfte in London. Die Gebäude in den Stadtteilen South Bank und Aldgate bieten ähnlich hervorragende Bedingungen und Einrichtungen für Studierende. Das Portfolio mit insgesamt 1.747 Betten befindet sich an begehrten Standorten im Zentrum Londons und wird von Greystar betrieben, einem führenden Betreiber von Studierendenunterkünften mit weltweit rund 100.000 Betten. Chapter ist eine der führenden britischen Marken für hochwertige exklusive Studierendenunterkünfte.

Michelle Weiss, Head of Hotel Properties der Aareal Bank, sagte: "Wir freuen uns sehr, unsere enge Geschäftsbeziehung mit Greystar, PIMCO Prime Real Estate und PSP Investments fortsetzen zu können. Der antizyklische Charakter und die Widerstandsfähigkeit des Marktes für Studierendenunterkünfte in den vergangenen Jahren sind ein Beleg für dessen robuste Fundamentaldaten und spiegeln sich in dem wachsenden Interesse der Investoren an diesem Segment wider. Wir haben unser Kreditportfolio an Studierendenunterkünften intensiv ausgebaut und freuen uns sehr, diesen Kurs mit erstklassigen Objekten an exzellenten Standorten fortzusetzen, unterstützt von renommierten und erfahrenen Sponsoren."

Die Sponsoren wurden von Jones Day in rechtlichen Fragen beraten, während Rothschild & Co. als Finanzberater und Chatham Financial als Hedging-Berater fungierten. Die juristische Beratung der Aareal Bank wurde von Allen & Overy durchgeführt. Die Wertgutachten wurden von Cushman & Wakefield erstellt.



Ansprechpartner für Medien:

Jasmin Maraslioglu

Telefon: +49 611 348 2951

Mobil: +49 175 195 7649

jasmin.maraslioglu@aareal-bank.com



Über die Aareal Bank Gruppe - 100 Jahre Aareal Bank. 100 Jahre Erfolge schaffen.

Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden wurde vor 100 Jahren gegründet und hat sich in dieser Zeit zu einem führenden internationalen Immobilienspezialisten entwickelt. Sie nutzt ihre Expertise, um Trends, Herausforderungen und Chancen frühzeitig zu erkennen und für ihre Stakeholder zu nutzen. Heute bietet sie smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Geschäftsstrategie der Aareal Bank Gruppe ist auf einen nachhaltigen Geschäftserfolg ausgerichtet, mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten als zentrale Bestandteile.

Unter der Aareal Bank AG sind die Geschäftssegmente Strukturierte Immobilienfinanzierungen, Banking & Digital Solutions und Aareon gebündelt. Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten des Konzerns. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude, Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie Studierenden-Appartements.

Im Bankgeschäft & Digital Solutions unterstützt die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der Wohnungs-, Management und Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner mit umfassenden Beratungsleistungen und Produktlösungen mit klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft. Die Tochtergesellschaft Aareon, führender Anbieter von SaaS Lösungen für die europäische Immobilienwirtschaft, bildet das dritte Geschäftssegment. Sie digitalisiert die Immobilienwirtschaft mit nutzerorientierten Software-Lösungen. Diese vereinfachen und automatisieren Prozesse, unterstützen nachhaltiges und energieeffizientes Handeln und vernetzen die Prozessbeteiligten.

