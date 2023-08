Teilen: Hier erfahren Sie, was Sie am Dienstag, den 1. August wissen sollten: Der Australische Dollar ist am ersten Tag des Augusts die Währung mit der schlechtesten Performance, nachdem die Reserve Bank of Australia (RBA) mit einem dovishen Kurs überrascht hat. Vor den US-Daten zum ISM EMI des verarbeitenden Gewerbes und den JOLTS-Stellenangeboten ...

