Original-Research: Schweizer Electronic AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Schweizer Electronic AG



Unternehmen: Schweizer Electronic AG

ISIN: DE0005156236



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 01.08.2023

Kursziel: 9,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



Deutliche Profitabilitätssteigerung und eingetrübte Konjunkturaussichten - Prognose für 2023 konkretisiert



Schweizer Electronic hat am Freitag über die Anpassung der Prognose für das laufende Jahr sowie die vorläufige H1-Performance informiert. So wird das EBITDA aufgrund der Entkonsolidierung der SEC deutlich positiver ausfallen als bisher erwartet. Gleichzeitig reduziert der Vorstand aufgrund eingetrübter Wachstumsaussichten die Ambitionen für den Top Line-Anstieg. Wir dezimieren unsere Umsatzprognose und reflektieren gleichzeitig das deutlich verbesserte Profitabilitätsprofil des Konzerns ex SEC.

Umsatz steigt auch in Q2 ggü. dem Vorjahr: In H1 steigerte SCE seinen Umsatz um 6,4% yoy auf 68,7 Mio. Euro, was nach dem soliden Jahresauftakt in Q1 (+6,8% yoy) für Q2 einen Top Line-Anstieg um +5,9% yoy bedeutet. Bereits zum 01. Mai 2023 erfolgte der wirtschaftliche Übergang der SEC, sodass die operative Performance dieser Gesellschaft u.E. nur in geringem Umfang in den Zahlen enthalten ist.



Deutlicher Ergebnissprung durch Entkonsolidierung der SEC: Im 6M-Zeitraum erzielte das Unternehmen ein operatives EBITDA von 5,7 Mio. Euro ex SEC (Q2: 2,3 Mio. Euro EBITDA; Marge: 6,5%). Bei einem Umsatzniveau etwas über Vorjahr stellt dies eine deutlich überproportionale Margensteigerung dar (EBITDA-Marge: 8,3%; Vj.: -11,0%) und unterstreicht u.E. die Relevanz der strategischen Entscheidung über die Veräußerung der Mehrheitsanteile an der SEC. Im Vorjahr war das Ergebnis noch von deutlichen Leerkapazitäten am chinesischen Standort beeinträchtigt (Vj.: -7,1 Mio. Euro). Somit steigt u.E. die Visibilität auf den erfolgreichen Turnaround SCEs in 2023 deutlich. Schweizer verbuchte zudem nach vorläufigen Zahlen einen positiven EBITDA-Effekt aus der Entkonsolidierung der SEC i.H.v. rund 41 Mio. Euro. Wir hatten auf Grundlage des Geschäftsberichtes 2022 einen Entkonsolidierungserfolg von ca. 20 Mio. Euro antizipiert. Bisher hatte sich das Unternehmen zu den Auswirkungen nicht konkret geäußert. Detaillierte Informationen hierzu dürften im H1-Bericht enthalten sein. Die Entkonsolidierung ist u.E. nicht bewertungsrelevant.



Guidance konkretisiert -Umsatz wächst weniger dynamisch, EBITDA fällt indes stärker aus als bisher avisiert: Im Zuge der vorläufigen H1-Kennzahlen und erhöhter Unsicherheit bzgl. des Konjunkturverlaufes in H2, konkretisiert der Vorstand die aktuelle Guidance und erwartet nunmehr ein Umsatzwachstum von 0 bis 5% yoy (vorher +5 bis +10% yoy). Am oberen Ende impliziert dies eine Run-Rate für die Folgequartale von 34,4 Mio. Euro. Das im Q1 Earnings Call erwähnte gebuchte Auftragsvolumen (sog. Booked Business) für 2023 i.H.v. 109 Mio. Euro (Stand: 31.03.2023) hätte für H2 hingegen 38,7 Mio. Euro pro Quartal impliziert. Aufgrund des erfreulichen Ergebnissprungs erwartet der Vorstand auf EBITDA-Ebene nun eine ber. Marge von 6-9%. Wir haben unsere Erwartungen über den Prognosezeitraum angepasst und positionieren uns sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig etwas konservativer als der Vorstand.



Fazit: Schweizer Electronic startet erfolgreich in die Post-SEC-Ära, wenngleich wir mit Blick auf die Konjunkturaussichten zunächst zurückhaltend auf die Folgequartale blicken. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 9,00 Euro.





