Zwischen Theorie und (Best-)Practise: das Who is Who der Leistungselektronik zum Austausch in Stockholm

Teilnahme an internationaler Fachkonferenz SCAPE 2024 in Skandinavien

Experten der Branche tauschen sich über Zukunftstechnologien aus

Fachliche Expertise der Schweizer Electronic AG wichtiger Baustein der Workshops

Schramberg, den 03.05.2024: Wenn Wissenschaft und Industrie aufeinandertreffen: vom 13.-15. Mai 2024 begegnen sich internationale Experten der Halbleiter- und Leiterplatten-Branche in Stockholm (Schweden) auf der SCAPE 2024, einer dreitägigen Fachkonferenz rund um das Thema Leistungselektronik. Ziel der Veranstaltung ist der interdisziplinäre Austausch von Fachwissen, jüngsten Entwicklungen und Zukunftsvisionen unter dem Motto ‚International Wide-Bandgap Power Electronics Applications Workshop'. Auf Einladung eines europäischen OEMs wird in diesem Jahr auch SCHWEIZER sowohl mit einem interessanten Themenvortrag als auch mit einem Ausstellungsbereich auf der Konferenz seine Expertise mit der Branche teilen.

Die großen Themen der Konferenz werden sich um die neusten technologischen Entwicklungen in der Leistungselektronik ebenso wie den Anwendungen, Möglichkeiten und Entwicklungen z.B. durch den Einsatz von Materialien wie Siliziumcarbid (SiC) oder Galliumnitrid (GaN) drehen. Was die SCAPE 2024 so spannend gestaltet, ist die Spiegelung der wissenschaftlichen Forschungsergebnisse der Fragestellungen und Themen in Workshops, Vorträgen und Fachgesprächen mit der Sicht der Industrie. In einem Themenblock über Packaging Technologies wird Thomas Gottwald, Chief Technology Officer der Schweizer Electronic AG, über die wegweisende p² Pack Technologie im Rahmen seines Vortrages ‚Embedding of SiC Mosfet into a PCB' berichten. Zur Veranschaulichung stellt SCHWEIZER unter anderem auch ein Hochvolt Evaluation Kit vor, welches im Ausstellungsbereich zugänglich sein wird.

Thomas Gottwald freut sich auf den hochrangigen und interessanten Austausch in Stockholm: "Die Zusammenarbeit und der Austausch mit Universitäten und Forschungseinrichtungen sowie die Teilnahme an für die Branche wichtigen Fachkonferenzen wie der SCAPE 2024 war für uns schon immer sehr wichtig. Alle wichtigen Halbleiter-Hersteller werden vertreten sein und es wird viel Raum für neue Kontakte geben. Wir freuen uns auf interessante Gespräche, neuen Input und jene Inspirationen, die unsere Branche mit neuen Innovationen wachsen lassen. Gemeinsam wollen und können wir in Europa die Zukunft gestalten!"





Mehr Informationen zur SCAPE 2024

SCAPE 2024: May 13-15, Stockholm, Sweden (trippus.net)





Über SCHWEIZER

Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland und Jintan/China sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus.

Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol "SCE", "ISIN DE 000515623").





Weitere Informationen erhalten Sie von

Lisa Jeske

Schweizer Electronic AG

Einsteinstraße 10

78713 Schramberg

Telefon: +49 7422 / 512-104

E-Mail: lisa.jeske@schweizer.ag

Besuchen Sie unsere Webseite: www.schweizer.ag

Bilder: Schweizer Electronic AG | Flickr

