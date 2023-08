Joby Aviation ISIN: KYG651631007 ist keine Aktie für sicherheitsbewusste Anleger, sondern wäre eher in der Zockerszene angesiedelt. Nach einem Allzeittief bei 3,15 USD um die Jahreswende schaffte der US-amerikanische Hersteller von Flugtaxis einen Aufstieg bis 11,98 USD am 29. Juni. Danach erfolgte eine Korrektur und nach einem Tief bei 7,76 USD ging es wieder bergauf. Am Montag gab es einen Versuch wieder über 9,00 USD zu kommen, was aber nicht ...

