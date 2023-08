Die knappe Verfügbarkeit von Ware bleibt das bestimmende Thema am Heurigenmarkt in Niederösterreich. Durch die trockenen Bedingungen liegen die Hektarerträge vielfach nur bei 20 bis 25 Tonnen. Die Bestände können aber oft gar nicht oder nur nach einem der regionalen Regengüsse gerodet werden, so das Agrarisches Informationszentrum aiz.info. Bildquelle:...

