Der US-Finanzdienstleister Global Payments Inc. (ISIN: US37940X1028, TSE: GPN) schüttet eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,25 US-Dollar aus, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Zahlung erfolgt am 29. September 2023 (Record day: 15. September 2023). Im August 2021 steigerte der Konzern die vierteljährliche Dividende um 28,2 Prozent auf den aktuellen Betrag. Auf das Jahr hochgerechnet zahlt das Unternehmen somit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...