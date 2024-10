Der DXY kämpft mit einer zweitägigen Erholung von seinem Jahrestief - Nachlassende Wetten auf eine Zinssenkung der Fed um 50 Basispunkte und geopolitische Risiken stützen den USD. - Der US ADP-Bericht könnte im Vorfeld des US NFP-Berichts am Freitag für etwas Auftrieb sorgen - Der US Dollar Index (DXY), der den Greenback gegenüber einem Währungskorb ...

