In der Schweizer Industrie hat sich die Stimmung im Juli stark eingetrübt. Der entsprechende Indikator ist auf den tiefsten Stand seit April 2009 abgestürzt.Zürich - In der Schweizer Industrie hat sich die Stimmung im Juli stark eingetrübt. Der entsprechende Indikator ist auf den tiefsten Stand seit April 2009 abgestürzt. Deutlich schlechter sieht es auch im Dienstleistungssektor aus. In der Industrie ist der Einkaufsmanagerindex (PMI) im Juli um satte 6,4 Punkte auf 38,5 Zähler gesunken, wie die Credit Suisse am Mittwoch mitteilte.

