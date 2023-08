Die Zahl der neuzugelassenen E-Fahrzeuge ist weltweit um 60 Prozent angestiegen. In Deutschland war das Plus mit 24 Prozent relativ bescheiden. Die Neuzulassungen von E-Autos sind 2022 auf ein neues Rekordniveau gestiegen. Das schreibt das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW). Demnach kletterte die Zahl an neuen E-Autos auf 10,8 Millionen Stück. Im Vorjahr waren es noch 6,75 Millionen gewesen. Das ZSW versteht unter Elektroautos rein batterieelektrisch angetriebene ...

