Die Stadtwerke-Kooperation Trianel hat einen weiteren Solarpark übernommen. Die 12 MW-Freiflächenanlage steht im Landkreis Bad Kissingen. Die Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (TEE) hat ihr Portfolio an erneuerbaren Energien in Bayern mit der Übernahme eines Solarparks ausgebaut. Wie die Stadtwerke-Kooperation mitteilte, übernimmt sie den Solarpark Theinfeld im Landkreis Bad Kissingen in Thundorf in Unterfranken. Die PV-Freiflächenanlage auf einer Fläche von 12 Hektar und einer Spitzenleistung ...

