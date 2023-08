Mehr als 40 Prozent hat der technologielastige Nasdaq Index in diesem Jahr schon zugelegt. Zeit, um auf die Suche nach neuen Favoriten zu gehen. BöRSE ONLINE suchte vier Toptrends und die dazugehörigen Titel, mit denen Anleger jetzt profitieren "Higher for longer" hat die Märkte nicht geschockt. Zwar wies Fed-Chef Jerome Powell nach dem Zinsentscheid am vergangenen Mittwoch darauf hin, dass die US-Notenbank die Zinspolitik so lange restriktiv ...

