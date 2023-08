In Magdeburg ist die erste Hauptlinie nun gestartet. Sie hat eine Kapazität von 10.000 Tonnen jährlich, um Lithium-Ionen-Batteriematerial zu schwarzer Masse zu verarbeiten. Zur hydrometallurgischen Verarbeitung der gewonnenen Kathoden- und Anodenmaterialien soll perspektivisch auch noch eine Anlage in Italien aufgebaut werden.Die Li-Cycle Holdings Corp. hat den kommerziellen Betrieb seiner ersten sogenannten Spoke-Recyclinganlage in Europa gestartet. Die erste Hauptverarbeitungslinie sei in dem Werk in Magdeburg nun in Betrieb, die zweite werde voraussichtlich noch im Laufe dieses Jahres folgen. ...

