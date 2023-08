Nachdem Siemens Healthineers enttäuschende Zahlen vorgelegt hat, kommt die Aktie des Medtech-Konzerns am Mittwoch deutlich unter Druck. Am Nachmittag verliert das DAX-notierte Papier im XETRA-Handel mehr als 6 Prozent an Wert und notiert bei 49,10 Euro. Das Tagestief liegt bisher noch ein Stück darunter bei 48,12 Euro. Die Neuigkeiten von Siemens Healthineers ...

Den vollständigen Artikel lesen ...