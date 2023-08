Am 8. November 2023 findet im Kursaal in Bern der beliebte und bekannte KMU-Gala Event «synergy» des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv statt.Bern - Am 8. November 2023 findet im Kursaal in Bern der beliebte und bekannte KMU-Gala Event «synergy» des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv statt. Der jährliche Event dient zur Vernetzung unter den KMU und auch als eine gute Gelegenheit spannende Keynotes und Vorträge mitzuerleben. Das diesjährige Thema ist «Führung». Wir präsentieren unserem Publikum aus der KMU-Welt Persönlichkeiten und...

