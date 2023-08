Die Airbus-Aktie hatte zuletzt wieder den Weg nach oben gefunden. Gestützt wurden die Papiere auch durch die Bestätigung der 2023er-Prognose (DER AKTIONÄR berichtete). Zuletzt hat die Aktie jedoch mit dem Gesamtmarkt zurückgesetzt. Dabei hält der positive Newsflow an. Konkret beteiligt sich Airbus an einer privaten Weltraumstation, die die alternde ISS ersetzen könnte. Der europäische Flugzeugbauer und Raumfahrtkonzern will bei Entwicklung, Bau und Betrieb der Station Starlab der US-Firma Voyager ...

