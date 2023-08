Afruibana begrüßt die Maßnahmen, die Deutschland, die Niederlande, Belgien und Luxemburg in einer am 1. Juni 2023 unterzeichneten gemeinsamen Erklärung angekündigt haben, um globale Lieferketten nachhaltig zu gestalten und verantwortungsvolles Geschäftsverhalten zu stärken. Diese Erklärung erscheint in den Augen von Afruibana und den von ihr verteidigten...

Den vollständigen Artikel lesen ...