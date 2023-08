Leverkusen - Kerem Demirbay verlässt Bayer Leverkusen und wechselt mit sofortiger Wirkung zu Galatasaray Istanbul. Man habe sich mit dem türkischen Meister auf einen Transfer des Mittelfeldspielers geeinigt, teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit.



Der 30-jährige Demirbay war 2019 von der TSG Hoffenheim verpflichtet worden. Er bestritt insgesamt 149 Pflichtspiele für die Werkself, in denen er 15 Treffer erzielte und 30 Torvorlagen beisteuerte. "Der Wechsel in die Türkei war wegen seiner familiären Wurzeln Kerems ausdrückliches Anliegen", sagte Sportgeschäftsführer Simon Rolfes. Demirbay wurde in Leverkusen vorrangig als zentraler Mittelfeldspieler eingesetzt - mit seinem Wechsel zu Galatasaray spielt er erstmals in seiner Karriere außerhalb Deutschlands.

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken