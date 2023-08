Die Teuerung in der Schweiz ist im Juli erneut zurückgegangen. Vor allem die Importpreise sind zuletzt deutlich gesunken.Zürich - Die Teuerung in der Schweiz ist im Juli erneut zurückgegangen. Vor allem die Importpreise sind zuletzt deutlich gesunken. Die Jahresinflation sank im Juli 2023 auf 1,6 von 1,7 Prozent im Juni, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Der Rückgang war in etwa so erwartet worden. Von AWP befragte Ökonomen hatten einen Wert zwischen 1,5 und 1,6 Prozent geschätzt.

