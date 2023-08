Das erste Halbjahr lief für den Technologiekonzern rundum gut: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum kletterte der Umsatz um 58 % auf rund 127 Mio. Euro, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zog um 83 % auf 17,4 Mio. Euro an. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 9,4 Mio. Euro hängen - im Vorjahr waren es mit 4 Mio. Euro weniger als die Hälfte gewesen. Indes: Auftragsbestand und -eingang bewegten sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Vor dem Hintergrund der konstant hohen Nachfrage bestätigte das Unternehmen seine Prognose für das Geschäftsjahr. Es verwies dabei auf die stetig steigende Nachfrage nach Halbleitern und Leistungselektronik in der Elektromobilität, nach erneuerbaren Energien und Komponenten für den damit einhergehenden Netzausbau sowie das Fortschreiten der Digitalisierung.



