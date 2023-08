Mit Abgaben von 1,3% auf 122,40 EUR ist die SAP-Aktie gestern unter die kurzfristige 50-Tage-Linie gefallen. Rückblick: Nach durchwachsenen Quartalszahlen war die SAP-Aktie am Freitag vor zwei Wochen mit einem Minus von 4,2% an die 120er-Marke zurückgefallen. Zwar konnten sich die Notierungen danach am Mai-Tief stabilisieren und nach oben abdrücken, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...