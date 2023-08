Die MVV-Tochter Juwi hat zwei Solarparks in Italien mit 17,5 MW entwickelt und nun an die italienische A2A-Gruppe veräußert. Weitere Solarprojekte sind in Planung. Das Projektunternehmen Juwi hat zwei entwickelte Vorhaben für den Bau von Solarparks in Venetien an die italienische A2A Gruppe veräußert. Verantwortlich ist laut einer Medienmitteilung die italienische Tochtergesellschaft Juwi Energie Rinnovabili S.r.l. Sie habe mit A2A die Verträge für zwei genehmigte Solarparks mit einer Gesamtleistung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...