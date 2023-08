Der japanische Motorradbauer Kawasaki steht kurz vor der Markteinführung seiner ersten Elektromotorräder. Zudem sind Hybride und mit Wasserstoff betriebene Modellen in Arbeit. Kawasakis Einstieg in den noch sehr überschaubaren Markt der Elektromotorräder erfolgt mit zwei ausgesprochen attraktiven vollelektrischen Straßenmotorrädern, die das Unternehmen erstmals auf der EICMA-Motorradmesse in Mailand im vergangenen Jahr vorgestellt hatte.AnzeigeAnzeige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...